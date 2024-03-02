Musluk suyunu kaynatmak mikroplastiklere karşı faydalı

ÇİN'de yapılan bir araştırma, musluk suyunu kaynatmanın yaygın bulunan mikroplastiklerin zararlı etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında bilim insanları, suda en yaygın bulunduğu kaydedilen polistiren, polietilen ve polipropilenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Yüksek seviyede kalsiyum karbonat ve magnezyum içeren musluk suyu kaynatıldığında içeriğindeki kalsiyum karbonatın mikroplastikleri etrafında kümelenerek hapsedip zararsız hale getirdiği saptandı. Araştırmada suyu kaynatmanın mikroplastiklerin zararlı etkilerini tamamen yok etmediği fakat ele alınan 3 plastik bileşiğin en az yüzde 80'inin zararlarını ortadan kaldırdığı gözlendi. Kaynatılan musluk suyunun şişe suyundan daha güvenli olduğu, plastik kirliliğinin olumsuz etkilerinden arındığı kaydedildi.