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Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:55

Müslüm Gürses’i ölümünün 9.yılında mezarı başında andılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Müslüm Gürses’i ölümünün 9.yılında mezarı başında andılar

MESAM Başkanı Recep Ergül ve MESAM üyeleri, sanatçılar ve hayranları ölümünün 9. yıldönümünde Müslüm Gürses’i mezarı başında andı.  Sanatçı Özkan Can, Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un aşkını konu eden şarkısını ilk kez mezarı başında seslendirdi.

Müslün Gürses'in Zincirlikuyu'daki mezarında anma töreni saat 09.00'da başladı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkan Recep Ergül ve MESAM Üyeleri, sanatçının mezarına çiçekler bırakarak, dualar okudular. Anma etkinliğine, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (TSMB) Başkanı Mustafa Demir, Müslüm Gürses'in orkestra üyeleri, yönetmen Ali Eşitmez de katıldı.



ÇAĞ DERVİŞİ GÖNÜL İNSANI
MESAM Başkanı Recep Ergül yaptığı açıklamada; " Müslüm Gürses, üstün yorumculuğu ile toplumumuzun her kesimine hitap etmeyi başarmış ve milyonlarca insanımızın gönül dünyasında yer etmiştir. Acılarla dolu ömrü boyunca kimseyi incitmemiş bir modern çağ dervişi ve gönül insanıdır. Saygıyla anıyorum" dedi.



SÜRPRİZ ŞARKI MEZAR BAŞINDA SESLENDİRİLDİ
Mezar başındaki anmada bir de sürpriz yaşandı. Sanatçı Özkan Can, Müslüm Gürses ile Muhterem Nur 'un aşkını konu eden şarkısını ilk kez burada seslendirdi. Özkan Can'ın şarkısı, anma programına katılanlara duygulu anlar yaşattı.

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Müslüm Gürses’i ölümünün 9.yılında mezarı başında andılar
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