"Müslüman Toprağına Gömün” Vasiyeti Yerine Getirildi: Gazzeli Fatma Teyze Keskin Defnedildi

Filistin asıllı 81 yaşındaki Fatma Azeya S.Q. Mahmoud'un duygulandıran vasiyeti yerine getirildi. Almanya'da bir doktorun oğlu tarafından uzun süredir bakımı üstlenilen Fatma Teyze, "Ben ölünce Müslüman toprağına gömün" diyerek ardında anlamlı bir vasiyet bıraktı.

Yakınları olmayan ve kimsesiz olarak hayatını kaybeden Fatma Teyze'nin bu isteği, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki duyarlı vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. İHH gönüllülerinin girişimiyle Gazzeli kadının cenazesi, Keskin Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla ilçe mezarlığına defnedildi. İHH gönüllüleri, hayatı boyunca Filistinli kimliğiyle Müslüman direnişinin sembolü olmuş Fatma Teyze'yi sahiplenerek örnek bir vefa gösterdi. Cenazeye katılan İHH gönüllüleri, "Kimsesiz değildi, biz onun kardeşleriyiz" diyerek gözyaşlarıyla Fatma Teyze'yi uğurladı.