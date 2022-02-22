Müslümanlığı seçen Alman Seidel, Elif Azra oldu

Almanya'da Onur Üstün ile evlendikten sonra İslamiyet'ten çok etkilenen 27 yaşındaki Seidel Fabienne, Müslüman olmaya karar verdi.

Seidel, eşiyle birlikte Kayseri İl Müftülüğü'ne müracaat etti. Bunun üzerine İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un katılımıyla ihtida töreni düzenlendi.

Müftü Akkuş'un İslamiyet hakkında bilgi vermesinin ardından Seidel Fabianne, şahadet getirerek Müslüman olup Elif Azra ismini aldı. Yeni doğmuş gibi olduğunu belirten Eli Azra Üstün'e İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur'an-ı Kerim hediye ederek İslamiyet hakkında bilgiler verdi.