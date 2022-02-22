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Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:06 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:28

Müslümanlığı seçen Alman Seidel, Elif Azra oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Müslümanlığı seçen Alman Seidel, Elif Azra oldu

Almanya'da Türk genci Onur Üstün ile evlenen Alman Seidel Fabienne, Müslüman oldu. İl Müftülüğünde düzenlenen İhtida töreni ile Kelime-i Şahadet getiren Seidel, artık Elif Azra ismini kullanacak.

Almanya'da Onur Üstün ile evlendikten sonra İslamiyet'ten çok etkilenen 27 yaşındaki Seidel Fabienne, Müslüman olmaya karar verdi.

Seidel, eşiyle birlikte Kayseri İl Müftülüğü'ne müracaat etti. Bunun üzerine İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un katılımıyla ihtida töreni düzenlendi.

Müftü Akkuş'un İslamiyet hakkında bilgi vermesinin ardından Seidel Fabianne, şahadet getirerek Müslüman olup Elif Azra ismini aldı. Yeni doğmuş gibi olduğunu belirten Eli Azra Üstün'e İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur'an-ı Kerim hediye ederek İslamiyet hakkında bilgiler verdi.

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Müslümanlığı seçen Alman Seidel, Elif Azra oldu
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