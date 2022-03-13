Muş’ta 316 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kente 5 günden aralıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşama olumsuz etkilerken, Merkez 96, Varto 50, Bulanık 48, Malazgirt 75, Korkut 30, ve Hasköy ilçesine bağlı 17 köy olmak üzere 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek,10 Aralıktan bu güne kadar 20 bin kilometre köy yollarında yol açma çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde ekipleri bu gün itibariyle yeniden ulaşıma kapanın köy yollarında çalışmalara hızlı bir şekilde başladığını aktaran Yentür, "Çalışmalarımız devam ediyor, kar mücadelesi özellikle yüksek kesimlerde yer yer 5-6 metre civarında. Kent merkezinde ise karın ilk yağdığı günden bu güne kadar 180 santim metreye yağdığı alınan meteorolojik verilerdir. Karla mücadelesinde 59 iş makinesi ile 85 personelle özellikle fırtına nedeniyle yüksek kesimlerde sık sık kapanan köy yollarımızda çalışmalarını aralıksız sürümektedir. Bu yıl Mart ayında bu kadar karın düşmüş olması tarihte uzun dönemde görülmemiş durumdur. Bizim çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.