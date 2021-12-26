Muş’ta 4 metre karla mücadele

MUŞ'TA bir haftadan beri aralıklarla etkili olan kar, Merkeze bağlı 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda 4 metreye kadar ulaştı. Yolları açmak için seferber olan "Kar kaplanları" lakaplı İl Özel İdaresi ekipleri, 24 saat vardiyalı olarak aralıksız çalışıyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Yaklaşık 185 köy yolunu iki defa açmak zorunda kaldık. Mücadelemiz 59 iş makinesi, 90 personelle devam ediyor" dedi.
DONDURUCU SOĞUK
Doğu bölgelerinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Önceki gün eksi 30 dereceye kadar düşen Ardahan'ın Göle ilçesi, Sibirya'yı aratmadı. Ağrı'da önceki gece sıcaklık eksi 25 dereceye düşerken, nehir, dere ve çaylar buzla kaplandı. Sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çatılarda boyu bir metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını brandayla örterek soğuklardan korumaya çalıştı. Esnaflar da iş yerlerinin donan camlarını çözmek için yoğun çaba sarf etti. Yine eksi 20 dereceye düşen Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, havaya serpilen kaynar su yere düşene kadar dondu. Kars Barajı kısmen donarken, Susuz şelalesi de tamamen dondu. Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde 6-7 metreyi bulan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu.