Muş’ta 56 yaşındaki iki çocuk annesi üniversiteden birincilikle mezun oldu

Muş Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Songül Çalışır, mesleğinde derece alabilmek için 2 yıl önce girdiği sınav sonucunda Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kazandı. Ön lisansı başarı ile tamamlayan Çalışır, gençlere taş çıkartarak bölümünü birincilikle bitirdi. Eşinin tavsiyesi üzerine sınava girdiğini ifade eden Songül Çalışır, "Devlet Hastanesi'nde analiz teknisyeni olarak çalışıyorum. 2 çocuğum var. Bir pazar eşim beni kaldırdı ve "Kalk sınava gidiyoruz" dedi. Benim adıma kendisi müracaat etmişti. Kalktım öyle sınava girdim. 54 yaşında okula başladım ve bölümü birincilikle bitirdim. Bunun da gururunu yaşıyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. Benden daha çok emek verdi. Çocuğumun yaşında olan gençlerle sınıf arkadaşı oldum" dedi. Derse ilk girdiğinde öğrencilerin kendisini akademisyen zannettiğini söyleyen Çalışır, "Okulda ve sınıfta tanımadıkları için öğretim görevlisi sanıyorlardı. Ben okula nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlayamadım. Bir yandan çalışıp bir yandan da okudum" diye konuştu. Eğitim sürecinde ailesinin, iş arkadaşlarının ve amirlerinin büyük desteğini aldığını anlatan Çalışır, gençlere düzenli çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu ve başarılı olmak için bir engel olmadığını belirtti.

HEDEFİ 4 YILLIK ÜNİVERSİTE

"Başarının sırrı ne yaş, ne statü, ne mevki, ne makam" diyen Çalışır, "2 yıllığı bitirdim DGS'ye müracaat ettim. İnşallah 4 yıllığı tamamlayacağım. En önemli şeyi kendi çocuklarıma ve gençlere örnek olabilmektir. İşte ben bu yaşta yapabiliyorsam hem anne, hem iş kadını olarak başarabiliyorsam herkesin başarabileceğini göstermek istedim. Hedefim de birinci olmaktı. Halen de nöbet tutuyorum. Nöbetten çıkıp okula geliyordum. Uykusuz, yorgun bir bitkin olamama rağmen başardım. Yorucu bir süreçti" ifadelerini kullandı.