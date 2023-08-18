Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.8.2023 09:26 Son Güncelleme: 18.8.2023 09:36

Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Muş-Bingöl karayolunda 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Muş-Bingöl kara yolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muş-Bingöl karayolunun 8. kilometresi Kıyık köyü yakınlarında akşam saatlerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk, kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" diye konuştu

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Son dakika haberi: Fenerbahçe Maribor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi!
Son dakika: Beşiktaş, güle oynaya turladı! Neftçi Bakü'yü saf dışı bıraktılar...
Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA