Muş’ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Muş-Bingöl kara yolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muş-Bingöl karayolunun 8. kilometresi Kıyık köyü yakınlarında akşam saatlerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk, kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" diye konuştu