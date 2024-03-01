Muş’ta ahırda 80 küçükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle aynı anda telef oldu

Muş'un Kıyıbaşı köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Aydoğdu, 3 günden beri 80 küçükbaş hayvanı henüz bilinmeyen bir nedenle telef olduğunu, ancak çok sayıda hayvanında hasta olduğu için başında nöbet beklediklerini söyledi.

Her gün 15-20 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktaran Aydoğdu, "Şu anda kadar 80 hayvanımızın bir kısmı telef oldu bir kısmı ise kemsem zorunda kaldı. Telef olan koyunları bazılarını toprağa gömdük bazıları ise, açıkta onları da kısa sürede gömeceğiz. Ölen veya telef olan koyunları kuzularını biberonla besliyoruz. Aksi halde onlarda açlıktan telef olmasından endişe ediyoruz "diye konuştu. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 3 defa veteriner ekibi geldiğini belirten Aydoğdu, "Gerekli tahlilleri aldılar bize hangi ilaçları kullanmamıza yardımcı oldular. Ancak bu güne kadar olumlu bir sonuç alamadık ve ölümler devam ediyor. Biz gece gündüz başlarında nöbet tutuyoruz. Çok zararım var mağdur durumdayım Devletimiz bu konuda destek olmasını istiyorum "dedi. Köye gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerlerden Emcet Akar, aldıkları numunelerin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdiklerini belirtti. Ölümlerin devam etmesi üzerine tekrar köye geldiklerini aktaran Akar, "Bu gün otopsi yaptık. Yaptığımız otopsi borularımız akciğer enfeksiyonu üzerinde hayvan sahibine gerekli teknik bilgileri verdik. İnşallah en kısa sürede sonuç alırız. Elazığ'dan gelen sonuçlarla burada yaptığımız analizleri birleştirerek net bir sonuç ortaya çıkaracağız. Bu süre içerisinde antibiyotik tedavi uygulayacağız" diye konuştu.