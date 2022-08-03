Muş’ta ailelerin evlat nöbeti sürüyor

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına "devlete teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. "Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bir çocuk dağda kalana kadar bu eylemi devam ettireceğim" diyen Teker, şöyle konuştu: "Biz buradan gitmeyeceğiz. Lanet olsun HDP ve PKK'ya. İki yıldır burada eylem yapıyorum. Yeter artık bu annelerin babaların ağladığı. Bizim çocuklarımızı getirip bize verin. Allah belanızı versin, yeter artık. Biz çocuklarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Mehmet Emin seni bekliyorum. Oğlum sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Gel teslim ol, devlet büyüktür. Allah bu devletten razı olsun, bize destek verdiler."

Anne Şahinaz Özcan da 6 yıldır oğlunun kayıp olduğunu ve hiç bir haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı, yok mu? bilmiyorum. Bir kişi dağda kalana kadar bu eylemi devam edeceğim, vazgeçmeyeceğiz. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan da oğlu Ersin'e teslim ol çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Onlar sizi kullanıyor oğlum. Lanet olsun sizi dağa götüren PKK ve HDP'ye. Dönün gelin devletinize teslim olun. Yaklaşık 2 yıldır burada eylem yapıyoruz. Bir kişi dağda kalana kadar bu eylemi devam ettireceğiz. Gelin teslim olun yavrum. HDP ve PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz. Onların yavruları dağda olsaydı, onlar böyle dayanabilirmiydi. Yeter artık anne ve babaların ağladığı." ifadelerini kullandı.