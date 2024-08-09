Muş’ta baraj gölünde boğulan 5 kişi yan yana toprağa verildi

Merkeze bağlı Bostankent Köyü'nde yaşayan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'nün kıyısına gitti. Bir süre sonra baraj gölüne giren Rabia Karakaya (13) suda çırpınmaya başladı. Rabia'yı kurtarmak için önce Fatma Hediye Karakaya (22) ardından Yasin Karakaya (18), Edanur Karakaya (20) ve Eylül Tekin (15) suya girdi. Bir süre sonra 5 kişi de suda kaybolunca, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD'a bildirerek, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Havanın kararmasına rağmen ekipler, 1 yıl önce düğün yapan ve 8 aylık hamile olan Fatma Karakaya'yı bulmak için gölde arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Fatma Karakaya'nın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

EYLÜL TEKİN (15)

Boğulan 5 kişinin cenazesi Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazeleri alınan Rabia Karakaya, Fatma Karakaya, Yasin Karakaya, Edanur Karakaya ve Eylül Tekin gözyaşları arasında köy mezarlığından yan yana açılan mezarlara defnedildi.

EDANUR KARAKAYA (20)

Yasin Karakaya'nın arkadaşları mezarı başında gözyaşları içerisinde dua ederken, Edanur Karakaya'nın nişanlı olduğu ve kısa süre içerisinde sonra düğün yapacağı, Fatma Hediye Karakaya'nın ise bir yıl önce düğün yaptığı ve 8 aylık hamile olduğu yürekleri dağladı. Öte yandan Rabia, Yasin ve Edanur kardeşler, 2016 yılında hayatını kaybeden annelerinin yanı başına gömüldü.

FATMA HEDİYE KARAKAYA (22)

Köylerince büyük bir yasın hakim olduğunu belirten Bostankent Köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin, "Rabia suya giriyor, sonrasında peş peşe beraberindekiler onu kurtarmak için giriyor. Olay yerine biz gittiğimizde, yaptığımız çalışmalar neticesinde cansız bedenlerine ulaştık. 112 Acil Çağrı Merkezimizden yardım istedik. 4 kişiyi sudan çıkardık ancak Fatma Hediye Karakaya suyun altında kaldı. Dalgıçlar yardımıyla gece saatlerinde çıkarabildik. Cenazelerimizi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdık ve sonrasında köyümüzün mezarlığında defnettik. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" şeklinde konuştu.

YASİN KARAKAYA (18)

Gençlerin acılı hayat hikayesini anlatan Tekin, "Edanur Karakaya nişanlıydı. Gelinimiz olan Fatma Hediye Karakaya ise 1 yıllık evli olup, 8 aylık hamileydi. Toplam 5 canımız hayatını kaybetti. Ayrıca Rabia, Yasin ve Edanur kardeşlerin anneleri 2016 yılında hayatını kaybetmişti" diye konuştu.