Muş’ta asırlardır yaşamlarını kıl çadırlarda geçiriyorlar

Güneydoğu'nun sıcak sıcak bölgelerden küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'a gelerek hayvanlarını yaylalara çıkaran göçerler, yılın büyük bölümünü kıl çadırlarında geçiriyor.

İlkbaharda Diyarbakır Kulp İlçesinin Kayahan köyünden gelerek Şenyayla bölgesine çıkan göçerler, dedelerinden kalma kıl çadırlarda 6 ay konaklayarak, sosyal hayattan ve teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşam sürdüren göçerler, elde ettikleri süt ürünlerini satarak geçimleri sağlıyor. Anadolu'daki yüzlerce yıllık kıl çadır geleneğini sürdüren Koçağa ailesinin 8 çocuk ve 69 torun sahibi 103 yaşındaki Türkçe bilmeyen asırlık çınarı Halime Koçağa, gazetecilere, ömrünün büyük bir bölümünü hayvancılık yaparak kıl çadırda geçirdiğini söyledi.

Yılın 6 ayı kıl çadırda yaşadıklarını belirten Halime nene, sürekli hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını hatırlatarak, "Yaylaya çıktığımızda hayvanları sağardık, yayık ayranı yapardık, çobanlara, misafirlere yemek yapardık ve kurduğumuz tandırda ekmek pişirirdik. Kalan boş zamanımızda ise kıl çadırı yapardık. Kadınlarla birlikte çok sayada kıl çadırı yaptık. Keçi kılından 4-5 kadınla ancak 20 günde bir kıl çadırı yaparak hazır hale getirirdik. Yazın yaylada kışın köyde olmak üzere ömrümüzü büyük ölçüde kıl çadırda geçirdik. Hayvancılık yaptığımız için kıl çadırı bizim için çok önemlidir çünkü yazın yağmur geçirmez serin tutar. Erkeklerin, gelen misafirlerin ve kadınların yeri çadırda hep ayrıdır. Halen yoğun olarak kullanmaktadır" diye konuştu.

58 YILDIR ÇADIRDA YAŞIYOR

Yaylacılardan 5 çocuk babası Hamit Koçağa da yaklaşık 200 yıldır geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını anlatarak, "Yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan, 7 bin civarında da büyükbaş hayvanımız var. İlkbahar mevsimiyle birlikte yaylaya çıkmaya başlıyoruz. Son bahar mevsimine kadar kurduğumuz kıl çadırlarda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıl çadırların kadınlar tarafından elle dokunduğunu dile getiren Koçağa, "Zorlu bir iş ama söz konusu çadırlar su geçirmez ve içinde rahatlıkla barınabileceğimiz yaşam alanıdır. Ben 58 yıl önce kıl çadırın içinde doğmuşum. Hayatımızın büyük bir bölümü kıl çadırın içinde geçti ve geçmeye de devam ediyor" diye konuştu.

4 aydır yaylada yaşadığını vurgulayan tandırda ekmek pişiren Muhbet Gölbaşı ise, "Şu anda dağda kurduğumuz tandırda haftalık ekmeğimizi pişiriyoruz. Yayla hayatı çok güzel. Burada hayvancılık yapıyoruz. Köyde ot olmadığı için yaylaları tercih ediyoruz. Peynir ve sütlerimizi sattık. Kışlık ihtiyacımız olan peynir, tereyağı, yoğurt gibi ürünlerimizi hazırladık. Birkaç gün sonra da evimize döneceğiz" dedi.