Muş’ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23’e yükseldi

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 23 aile, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" ve "Evlatlarımızı vereceksiniz" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi. Anne Süheyla Yenilmez, gazetecilere, eyleme 7 aydır devam ettiğini söyledi. Çocuğunu HDP'den isteyen Yenilmez, şöyle konuştu:

"Sümeyye, kızım gel teröristlere yem olma. Sen kandırılıp gittin gel. Hiç kimseden korkma, gel devlete sığın. O köpeklere yem olmadan gel. Seni istiyoruz, evine geri dön. Kızım Bitlis'te üniversite okuyordu. 2015 yılında kandırıp götürdüler. O zamandan beri hiçbir haber alamadım. Yağmur kar demeden nöbet tutuyorum. Artık geri versinler çocuğumu yeter."

Anne Şahinaz Özcan da çocuğu gelene kadar eylemi sürdüreceğini ifade etti. Yağmur, çamur demeden eylemini sürdüreceğini belirten Özcan, "5 yıldır oğlum kayıp, nerede? Niye gelip derdimizi sormuyorlar. Burada çocuğum için duruyorum. Çocuğumu alana kadar buradayım. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğiz. Burada 23 aile olduk. Eyleme hep birlikte devam ediyoruz" diye konuştu.

Eyleme kardeşi için yeni katılan İsmail Artan, 2014 yılında kardeşinin Kuşadası'nda üniversite okurken kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "Kardeşimin gelmesini canı gönülden istiyoruz. Annemle kardeşimi dört gözle bekliyoruz. İnşallah gelir teslim olur. İlk defa eyleme katılıyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz" dedi.