Muş’ta dağda fenalaşan 64 yaşındaki Muzaffer kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Muş'ta, 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, yakınlarıyla birlikte dağda şifalı bitki toplarken fenalaşarak nefes almakta güçlük çekti. Olayın hemen ardından yakınları tarafından acil sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muzaffer Çağlayan'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şehirde Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark ederek, nefes almakta güçlük çeken Çağlayan'ın yanına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yayan çıkarak, Çağlayan'a ulaştı. Çağlayan'a bulunduğu noktadan yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonrasında Çağlayan'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.