Muş’ta dere taştı, evler ve araçlar hasar gördü

Kentte öğlenden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Muş merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ köyünün içinden geçen Yazla Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu, bir ev yıkıldı, bir araç ve 6 evde hasar meydana geldi. Su basan 6 evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken tarım arazilerinde çamur yığınları oluştu.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı.Vatandaşlar ise su altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

7 EV HASAR GÖRDÜ

Köy muhtarı Cahit Biter, öğlenden sonra yağışın etkili olduğunu söyledi.Köyde 7 evin hasar gördüğünü ifade eden Biter

"Allah şükürler olsun, can kaybı yok, ama mal kaybı oldu. Bir ev yıkıldı, bir araç hasar gördü. Televizyon, buzdolabı ve ev eşyaları hiç bir şey kalmadı. Su evlere bastı, Sağ olsun valimiz iki kere beni aradı, çok teşekkür ederim. Bize yardımcı oldu, AFAD ekipler ve jandarma köye geldi. Yarında köyde hasar tespiti yapılacak. Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmamıştı. Yağış çok olunca köyümüzdeki dere taştı."diye konuştu

BİR ANDA SEL GELDİ YAPACAK BİR ŞEY YOKTU

Evi ve aracında hasar oluşan Habip Demir, "Kaç gündür yağan yağmurdan dolayı köyde deremiz taştı. Şuanda evler su altında kaldı. Çamur ve balçıklar oluştu. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama mala zarar geldi, sağlık olsun. Yapabilecek bir şey yok. Kapının önündeydik bir anda sel gelince yapacak bir şey yoktu. Sadece izledik" dedi.