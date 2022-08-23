Haberler Yaşam Haberleri Muş’ta devlet desteğiyle kurulan tesiste yılda 500 ton bulgur üretimi yapılıyor
Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:21 Son Güncelleme: 23.8.2022 15:29

Muş’ta devlet desteğiyle kurulan tesiste yılda 500 ton bulgur üretimi yapılıyor

Muş’ta yaşayan bakkalcılıkla uğraşan genç girişimci Asım Şancı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı 1 milyon 239 bin lira kırsal kalkınma destekleri yılda 500 ton bulgur üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta devlet desteğiyle kurulan tesiste yılda 500 ton bulgur üretimi yapılıyor

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin metrekarelik alanda üretim yapan Şancı, bulgur üretim tesisi kuran Şancı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Köylülerden satın alınarak işlenen buğdaylar, işletmede çeşitli aşamalardan geçirilerek, paketleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Muş ve çevre illere pazarlanıyor.

Bulgur üretim tesisinde incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş'ta kırsal kalkınma yatırımları desteklemesi projesi çerçevesinde özellikle tarıma dayalı yatırım projeleri desteğinde 14. etapta olduklarını söyledi.

Şu ana kadar yeni tesislerin kurulması, kapasitelerin geliştirilmesi konularında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Gün, şunları kaydetti: "Muş ilimizde 33 işletmeye bu konuda bakanlığımız destek vermiştir. 33 projemizin şu ana kadarki proje tutarları 22 milyon 577 bin lirayken, bu yatırımcılarımıza 10 milyon 670 bin lira gibi bir hibe desteği sağlamış bulunmaktayız. Şu anda bulunduğumuz işletmede bakliyat konusunda bulgur ve aşurelik buğday üretimi yapılmaktadır. Burada ürünler hem kaynatılmakta, kurutulmakta, öğütülmekte ve paketlenmektedir. Bu yatırım projemizin proje tutarı 2 milyon 763 bin lira olup, bunun 1 milyon 239 bin lirası hibe olarak verilmiştir. Bu işletmemizde Muş'umuzun tarıma dayalı ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır."

İşletme sahibi Asım Şancı ise "Bu memlekette olmayan bir hizmet. Burada bulgur üretiyoruz. Buğdayı köylüden alıyoruz. Bulgurun tüm aşamaları burada gerçekleşiyor. Paketleme, kaynatma, kurutma, eleme ve sınıflandırma işlemlerini biz yapıyoruz. Yeni bir işletme olduğumuz için bu yıl 500 ton üretim yaptık. İnşallah ilerde daha fazla üretim yapacağız. Hibe olmasaydı kendi imkanımızla burayı kuramazdık. Şu anda ürünlerimizi bölgeye dağıtıyoruz" diye konuştu.

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Muş’ta devlet desteğiyle kurulan tesiste yılda 500 ton bulgur üretimi yapılıyor
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