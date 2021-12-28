Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:07 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:11

Muş'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

MURAT YILDIRIM
Muş’ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi görmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Soğuk havanın etkisi nedeniyle kentte birçok dere tamamen dondu, Karasu Nehri'nin ise büyük bölümü buz tuttu. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ağaçların kırağı tutarak güzel manzaralar oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle bazı tırların yakıt deposu dondu.

Tır sürücüsü Ünal Tatar, araç yakıt depolarının donmaya başladığını belirterek, "Kente hava çok soğuk olduğundan dolayı arabalar çalışmıyor. Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var. Dereler dunmuş ağaçlar kırağı tutmuş" diye konuştu.

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Muş'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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