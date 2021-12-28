Muş’ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Soğuk havanın etkisi nedeniyle kentte birçok dere tamamen dondu, Karasu Nehri'nin ise büyük bölümü buz tuttu. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ağaçların kırağı tutarak güzel manzaralar oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle bazı tırların yakıt deposu dondu.

Tır sürücüsü Ünal Tatar, araç yakıt depolarının donmaya başladığını belirterek, "Kente hava çok soğuk olduğundan dolayı arabalar çalışmıyor. Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var. Dereler dunmuş ağaçlar kırağı tutmuş" diye konuştu.