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Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:50 Son Güncelleme: 29.7.2022 15:58

Muş'ta hasadı yapılan buğdayların satışına başlandı

Muş'ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 250 bin dekar alanda hasadına başlanan yazlık ve güzlük buğdayın satışına başlandı.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta hasadı yapılan buğdayların satışına başlandı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Muş Ovasında arpa ve buğday hasadı devam ediyor. Kentin belli noktalarında buğday alımı yapan tüccarlar, elde ettikleri ürünleri tırlarla un fabrikalarıyla ve talepte bulunan Doğu ve Güneydoğu illerindeki tüccarlara gönderiliyor. Buğdayın tonunu 6 ile 7 bin lira arasında satın alan tüccarlar, bu yıl ki buğday veriminin geçen yıldan yüksek olduğunu ifade etti.


Sungu Beldesinde buğday alımı yapan tüccarlardan Suphi Özhan, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 7 bin ton buğday aldıklarını ifade ederek, bu yıl verimin artmasıyla 10 bin ton civarında buğday almayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl buğdayın az olmasına rağmen dane kalitesinin daha yüksek olduğunu anımsatan Özhan, "Bu yıl buğday çok fazla ama çok kaliteli değil. Çiftçilerimiz ilaçlama konusunda yeteri kadar özen göstermemişler. Bugüne kadar 2 bin ton buğday alımını yaptık. Hedefimiz 10 bin ton alım yapmak. Aldığımız buğdayları un fabrikalarına ve Erzurum ile Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderiyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar yüksek" dedi.


Buğdayını tüccara satan çiftçilerden Azat Bağlı ise "Tabanlı köyünde 30 dönüm alanda buğday ekimi yaptım. Buğdayımız 8 ton civarında geldi. Çok şükür hasadımız iyiydi. Kalite olarak zayıf ama verim olarak yüksek" diye konuştu.

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Muş'ta hasadı yapılan buğdayların satışına başlandı
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