Muş’ta ilk kez ekildi, yüksek verim bekleniyor

Kente ilk kez deneme olarak ata tohumunu eken çiftçi Hüseyin Karakurt, buğdayda dönümde yaklaşık 800 kilogram elde edilmesi tahmin ediliyor.

Merkeze bağlı Kırköy Beldesinde 17 dönüm alanda gübresiz ve ilaçsız eken çiftçi Hüseyin Karakurt, tarlasında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün,geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumu Muşta denemek olarak ekildiğini söyledi.

Kente kaliteli, verimli ürün elde etmek en büyük hedeflerinden biri olduğun ifade eden Gün,"Çiftçimiz Hüseyin Karakürt, öncülüğünde ata tohumu ve peygamber buğday bu yıl köyünde, denemesini ve demonstrasyonunu 17 dönümlük bir alanda gerçekleştirmiş. Şu anda yaptığımız incelemelerde daha önce de teknik elemanların gelip görmeleriyle bu alanda, buğdayın Muş ilimizde koşullarına bizim şartlarına uygun olduğu ve şu anda beklentimiz hem boylamasının çok iyi olduğu, bunun yanında da başaklarının hem olgun olması hem yapılan bir sayımda da en aşağıyı 150 i tane üzerinde olduğu görülmüştü. Bu da büyük bir verim sağlamakta" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birim alanda verimin yüksek olmasını istediklerini ifade eden Gün şunları kaydetti: "Çiftçimiz Hüseyin Karakurt, bu ekimi gerçekleştirmiş ve şu anda hasatta da kendisi dönüme 875 kilogram bir ton arasında verim beklediğini ifade etmektedir. Biz de yaptığımız incelemelerde böyle yüksek hata sulanmamıştır. Yani şu anda sadece Düşen yağmurlarla elde edilen bu üründe iyi bir verim beklemekteyiz. Bu da çok iyi bir şekilde hem İl Müdürlüğümüzün, hemde Tarım Bakanlığı olarak istediğimiz ürünlerden biridir. Bunu da Muş'umuza bereket getirmesini diliyorum.Buğday çeşitlerimiz Baktığımızda bu peygamber buğdayı hem 7 bin yıllık bir geçmişe sahip, hem başak sistemi boylama konusunda diğer buğday cinslerinden daha farklı. Emeklik olarak kullanılmaktadır"

7 bin yıllık Ata tohumunu merak ettiği için Diyarbakır'dan tedarik ederek 17 dönüm alanda ekim yaptığını ifade den Hüseyin Karakurt ise,Peygamber buğdayının verimi yüksek olduğu için denemek ekimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Dönümüne yaklaşık 850- 1 ton verim beklediğini belirten Karakurt," normal buğdayının üç katı verim bekliyorum. Bunu bir özelliği ise şeker hastalığını iyi geldiğini söyleniyor.Normal Öğütüp tandırda günlük ekmeği yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.