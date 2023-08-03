Muş’ta terörden arındırılan köye altyapı hizmeti sürüyor

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyü sakinleri, 1993'te terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları topraklara, yıllar sonra geri dönüş yapan vatandaşlar, Devletin sağlandığı yatırımlara hayvancılığa başladı. Köy yolunda yapılan asfalt çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgeye 33 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtti. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu bölgenin terörden arındırılmasıyla köylere dönüşlerin her geçen yıl artarak devam ettiğini aktaran Yentür,bu 19 kilometrelik yolun birinci ve ikinci satı kaplama işleri ve altyapısı tamamlanarak istinaf duvarlarının tamamladığımız bir yoldur.33 milyon lira'lik bir yatırımdır. 100 iş gününde tamamlanması planlanmaktadır. Daha önceden bu bölgede terörden dolayı yaşam yoktu. Son iki yılda sadece kayalısu köyümüzde 100 yeni ev taşınmıştır " diye konuştu.

Üçevler grup köy yolları ile bağlantı sağlandığında güvenli bir bölge olduğunu hatırlatan Genel Sekreter Yentür,"daha önce terör nedeni ile boşalan köylere vatandaşlarımız büyük şehirlerden geri dönüş yaparak köylerine gelmiş olacaklar. Biz buraya dönüş yapan vatandaşlarımıza tarımsal amaçlı sulama projeleri, içme suları ve yolları yaptıktan sonra vatandaşlarımız gelip ülke ekonomisine hayvansal ve tarımsal ürün katkıları ile hizmet sunacaklardır" dedi. Yeni yapılan yolun özelikle kış aylarında daha rahat ulaşımın sağlanacağını belirten Yentür, şunları kaydetti: "Yapılan çalışmalarla İdarenin de kış aylarında önemli bir yükten kurtuldu.

Bu bölgeden ulaşım özelikle kar mücadelesi en rahat olan yoldur. Biz bu yolu asfalt dökmekle 7 köy ve 22 mezraya buradan ulaşımı kolaylıkla sağlayacağız. Çavuştepe ve Derecik yolu tipi ve kar yağışı nedeniyle açmakta güçlük çekiyorduk. Biz bu yolu açtıktan yarım saat sonra tipi ve fırtına dolduruyordu. Bu yol vatandaşların ulaşımı için oldukça rahat bir yol." Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise, kayalısu köyü yaklaşık 350 yıl önce kurulan bir köy olduğunu belirtti. 1993 yılında terör baskısı nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade eden Muhtar Erez şöyle konuştu: "Köylülerimiz Anada, Mersin, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti. Şimdi ise huzurun sağlanması ile geri dönüşlerimiz başladı. Köyümüz sadece geçimini hayvancılık ile yapıyor. Hedefimiz hayvancılığı tekrardan canlandırarak büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımızı geri köye getirmektir. Şuan köyümüzde 120 hanemiz var. Çok şükür bu günleri de gördük. Bu yolu yapmak hep benim hayalimdi. Çok şükür yolumuzu yaptık. Çok sevinçliyim çok gururluyum 350 yıllık köyümüzü devletimizin gerçekleştirdiği su elektrik yol gibi altyapı ili yeniden inşa ediyoruz"