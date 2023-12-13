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Giriş Tarihi: 14.12.2023

‘Muşta ve bıçakla saldırınca bıçakladım’

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‘Muşta ve bıçakla saldırınca bıçakladım’
Geçen pazar günü Konya'da meydana gelen olayda, 13 yaşındaki A.M.Ö. isimli çocuğu göğsünden bıçaklayan 16 yaşındaki N.N. ifadesinde kan dondurdu. N.N., "A.M.Ö. daha önce sosyal medyadan 'Seni öldüreceğim, seni bıçaklayacağım' mesajları göndermişti. Arkadaşım F.S.Ö. ile parktan geçerken A.M.Ö. ve arkadaş grubu ile karşılaştık. A.M.Ö. ile tanımadığım bir başka kız elindeki bıçakla üzerime geldi. A.M.Ö.'nün eli belindeydi. Beni bıçaklayacağını düşündüğüm için kendimi korumak amacıyla yanımda bulunan ekmek bıçağını salladım" dedi.

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‘Muşta ve bıçakla saldırınca bıçakladım’
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