Son yıllarda İstanbul'un modern yüzü haline gelen Esenyurt'un gelişmesinde önemli roller üstlenen Mustafa Akboğa, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Geçmiş dönemde Esenyurt Belediyesi'nde Meclis Üyeliği, Meclis Grup Başkanvekilliği, Başkan Danışmanlığı ve son olarak Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Akboğa "Çocukluğum, gençliğim, her şeyim Esenyurt için şimdi yepyeni bir heyecanla yola çıkıyoruz. Bugüne kadar Esenyurt Belediyesi'nde aldığımız görevlerle Esenyurt'a çok emek verdik. Esenyurt'umuz için gece gündüz demeden çalıştık ve İstanbul'un çağdaş yüzü haline gelmesinde pay sahibi olduk. Görev aldığımız süreçte hiç kimseyi ayırmadan "İnsana Hizmet" mottosuyla yorulmadan çalıştık. Bugün, yepyeni bir sinerjiyle "Esenyurt için Yeniden" diyerek adım attığımız bu yolda AK Parti Esenyurt Belediyesi Aday Adayı olarak karşınızdayım. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde herkesi kucaklayıp bütüncül hizmet anlayışıyla Esenyurt'u yeniden muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız" dedi.

ŞİMDİ SIRA ESENYURT'U DAHA İLERİYE TAŞIMAKTA

Esenyurt'un, planlı kentleşmenin modern yüzü olduğunu ifade eden AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Akboğa "Esenyurt'un geçmişinde, her noktasında, her sokağında izimiz var. Şimdi ise çıktığımız bu yolda geleceğine imza atarak Esenyurt'u dünyada örnek gösterilen bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2004 yılında başlayıp 2019 yılına kadar belediye bünyesinde aldığım görevlerin tamamında büyük bir aşk ve şevkle Esenyurt için çalıştım. Esenyurt 1 milyonu aşkın nüfusuyla bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu ilçenin her aşamasında kıymetli hizmetlerde bulundum. Belediye yönetimi, finans, insan, imar, yatırım, şehir, sosyal ve kültürel hizmetler, halkla ilişkiler, STK'lar, muhtarlar ve ilçedeki dengeleri bilmek gerekli. Belediye bünyesinde görev aldığım 15 yıllık süreçte bunları çok iyi öğrendim. Şimdi sıra hep birlikte Esenyurt'u daha ileriye taşımakta" diye konuştu.

ÇİFT YÜKSEK LİSANS YAPTI

1968 yılında Malatya'da doğan Mustafa Akboğa, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun olduktan sonra ilk yüksek lisansını İstanbul Beykent Üniversitesi "İşletme" bölümünde, ikinci yüksek lisansını ise İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı "Kent Çalışmaları ve Yönetimi" bölümünde tamamladı.

ÖZEL ŞİRKETİYLE İHRACATA BÜYÜK KATKI

Yaklaşık 30 yıldır iş adamı ve sanayici olarak ayakkabı üretimi alanında çalışmalarını sürdüren Mustafa Akboğa, başta Almanya olmak üzere yurtdışı ihracatında sektörün önemli isimleri arasında yer alıyor.

35 YILLIK TECRÜBE

Akademik eğitiminin ve iş adamı kimliğinin yanı sıra, gençlik dönemlerinden bu yana aktif siyasetin içinde ve 2001 yılından bu yana da AK Parti bünyesinde yer alan Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Akboğa, ülkesine değer katacak modern ve yenilikçi tüm fikir ve projelere açık hayat düsturuyla, 35 yıldır siyasi faaliyetlerini ve hizmetlerini sürdürüyor.

Tarih, ekonomi, kent sosyolojisi, kentleşme stratejileri, kamu yönetimi, yerel yönetim maliyesi, siyaset bilimi, şehircilik, seyahat, felsefe ve antropoloji alanlarına özel bir ilgisi bulunan Mustafa Akboğa, mesleki ve siyasi kariyerini siyaset akademisi, iletişim, ekonomi, sanat, belediyecilik ve kentleşme gibi çeşitli seminerlerle güçlendirdi.

Mustafa Akboğa; içinde bulunulan durumu ve beklentileri doğru ve hızlı analiz eden, gerekli aksiyonları çeviklikle alarak; bireyleri/ekipleri yönetip yönlendiren stratejileri belirleyen bütünsel bakışa sahip, teknolojiyi ve trendleri takip eden, yenilikçi bakış açısıyla maddi ve manevi değerlere bağlı rol model bir yönetici olarak; kentleri bayındır kılmanın yolunun "İnsana ve insani olana koşulsuz hizmet"ten geçtiğine inanmaktadır.