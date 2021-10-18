Mustafa Algül kayıp oğlu Eyüp Algül’ü 10 yıldır arıyor





O günlerde, psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ne kadar ısrar etsek, bunun nedenini bizimle paylaşmıyordu. O gün bana, 'Baba, İnegöl'de bulunan arkadaşlarımı ziyarete gideceğim. Birkaç gün onlarla kalacağım' dedi. Ben de izin verdim. Elimi öpüp, evden ayrıldı. Kendisine ulaşamadık. Korktuk.