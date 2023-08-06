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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Mustafa hocanın sıfır atık gururu

Çorum’un Üyük köyünde imam olan Mustafa Yıldırım, köyde başlattığı sıfır atık hamlesiyle bir yılda 3 ton plastiği geri dönüşüme kazandırarak gönülleri fethetti. Emine Erdoğan’ın da tebrik ettiği imam Mustafa Yıldırım, “Çok gururlandım” dedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mustafa hocanın sıfır atık gururu
Çorum'un merkeze bağlı 140 haneli, 650 nüfuslu Üyük köyünün cami imamı Mustafa Yıldırım, köyünde hayata geçirdiği Sıfır Atık projesiyle örnek oldu. Köyün mezarlığındaki plastik kirliliğini gören Yıldırım, sıfır atık projesini köyde hayata geçirmeye karar verdi.



Kur'an kursuna gelen çocuklara, mukabeleye gelen kadınlara plastiğin doğaya, hayvanlara ve insanlara verdiği zararı anlatan Mustafa hoca, kadınlardan evlerindeki plastik atıkları ayrıştırarak camiye getirmelerini istedi. Köylüler Mustafa hocanın projesine destek verince başarı da beraberinde geldi.



3 TON ATIK PLASTİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni takip ettiğini belirten imam Yıldırım, "Görev yaptığım Üyük köyünde bayram arefesinde mezarlık ziyaretine gitmiştik. Ancak mezarlıktaki plastik kirliliği beni çok rahatsız etti. Hepsini bir çuvala koyup camiye getirdim. Daha sonra da sıfır atık projesini uygulamaya kara verdim. Köydeki kadınları mukabelede, çocukları Kur'an kursunda bilgilendirdim. Köy öyle bir hale geldi ki, kadınlarımız evlerinde plastikleri ayrıştırıp toplama alanına getirdi. Hurdacılar aracılığıyla geri dönüşüme gönderdik" dedi.



Yıldırım, "3 ton atıktan elde ettiğimiz parayla camimizin kışlık kömür ihtiyacını karşıladık. Hem köyümüz temizlendi hem de atıklardan gelir elde ettik. Rabbimizin bize emanet etmiş olduğu çevreyi korumamız gerekiyor. Sıfır Atık projesinin mimarı olan Emine Erdoğan hanımefendi de sosyal medya hesabından beni tebrik etti. Çok duygulandım ve gurur duydum" dedi.

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Mustafa hocanın sıfır atık gururu
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