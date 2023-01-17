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Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:38 Son Güncelleme: 17.1.2023 09:38

Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Mustafa Kemal Paşa Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un yoğun olarak kullanılan toplu taşıma istasyonlarından Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı nerede diye soran çok sayıda kişi bulunur. Halihazırda sık kullananlara ek olarak ilk defa tercih edecek kişiler, Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı'na nasıl gidilir diye sorar. Mustafa Kemal Paşa metrobüsünden geçen hatlar arasında hangileri var? Durağa nasıl gidilir?

Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Mustafa Kemal Paşa Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Eve, işe veya okula gitmek için sıklıkla toplu taşımaya binen insanlar, Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı nerede sorusuna yanıt arar. Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı'na nasıl gidilir diyenlerin yapması gereken aslında oldukça basittir. İnternet üzerinden her türlü güzergâh bilgisine ulaşmak mümkündür. Bunlar arasında, Mustafa Kemal Paşa metrobüsünden geçen hatlar da yer alır. Peki bu durağa nasıl gidilir?

Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı Nerede?

Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı nerede diye araştıran pek çok kişi bulunur. Avrupa Yakası'ndaki ilçelerden Avcılar'a bağlı Üniversite Mahallesi ile Cihangir Mahallesi arasında bulunan bir duraktır. Oraya ilk defa gidecek kişiler için Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı'nın yerini bulmak aslında hiçte zor değildir. Beylikdüzü'ne de oldukça yakın bir konumdaki bu durak, E5 karayolunun hemen üzerinde bulunur. Durağa veya farklı nedenlerden dolayı civarda bulunan bir lokasyona gitmek isteyen kişilerin, navigasyon uygulamalarına ve haritalara bakmaları yeterlidir. Ek olarak, duraktan çok uzakta olanlar, durağın yakınından geçen otobüs ve minibüs seçeneklerini öğrenmeli ve en uygun olanı tercih etmelidir. Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı konumu ise bağlantıda belirtildiği şekildedir:

https://g.co/kgs/x1Ahye

Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı'na gitmeyi planlayanlar, yakınından geçen bazı toplu taşıma hatlarını öğrenmelidir. 146, 147 ve 34G otobüsleri ile A-239 ve A-32 minibüs hatları bu durağa gitmek için tercih edilebilir.

Mustafa Kemal Paşa Metrobüsünden Geçen Hatlar

Bu metrobüsü kullanacak olan kişilerin, buradan geçen hatların neler olduğunu bilmesi şarttır. Her hatta ait metrobüs, farklı duraklara uğrayarak seferini tamamlar. Bundan dolayı, yanlış bir yöne gitmemek ve zor duruma düşmemek için ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi önerilir. Aşağıda, Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı'ndan geçen hatlar verilmiştir. İstediğiniz konuma gitmek için hangi hattın oraya gittiğini öğrenmelisiniz.

34 Avcılar - Zincirlikuyu

34A Cevizlibağ - Söğütlüçeşme

34AS Avcılar - Söğütlüçeşme

34B Beylikdüzü - Avcılar

34BZ Beylikdüzü - Zincirlikuyu

34C Beylikdüzü - Cevizlibağ

34G Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

34T Avcılar - Topkapı

34Z Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme

34U Zincirlikuyu - Uzunçayır

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Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Mustafa Kemal Paşa Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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