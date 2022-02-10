Haberler Yaşam Haberleri Mustafa Uslu'nun Neşet Ertaş filmine mahkeme tedbir koydu
Giriş Tarihi: 10.2.2022 09:24 Son Güncelleme: 10.2.2022 09:30

Mustafa Uslu'nun Neşet Ertaş filmine mahkeme tedbir koydu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Mustafa Uslu’nun Neşet Ertaş filmine mahkeme tedbir koydu

Yapımcı Mustafa Uslu'nun çekimlerine devam ettiği "Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filmin yayınlanması konusunda mahkeme tedbir kararı koydu. Ünlü yönetmen Mustafa Uslu kararı hakkında, "Doğmamış bir esere bunu çekmeyin demek sansüre girer. Karara itiraz ederek üst mahkemeye taşıdık" dedi.

Yapımcı ve yönetmen Mustafa Uslu, "Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hayatını konu ederek ''Garip Bülbül Neşet Ertaş'' filminin çekimlerine başladı. Mustafa Uslu, filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitaptan Erol Parlak'ın Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan kitabından yola çıkarak çekeceğini açıklamıştı.

DAVA AÇTI

Çekimleri devam eden film için Neşet Ertaş'ın telif haklarını elinde bulundurduğu belirten Kalan Müzik, İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesine başvurarak filmde sanatçının eserlerinin kullanılmaması için dava açtı. Kalan Müzik dava dilekçesinde, Ertaş'ın hayatını anlatan filmde sanatçının müzik eserlerinin kullanılması istemediğini belirterek tedbir kararı istedi. Mustafa Uslu ve yapım şirketi ise mahkemeye tedbir kararı konusunda itirazda bulundu.

TEDBİR KARARI VERİLDİ

İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesinde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Ertaş'ın eserlerinin kullanılacağı filme tedbir kararı verdi. Mahkemenin kararını değerlendiren ünlü yönetmen ve yapımcı Mustafa Uslu, "Doğmamış bir esere bunu çekmeyin demek sansüre girer. Karara itiraz ederek üst mahkemeye taşıdık" dedi. Uslu, "Pir Sultan Abdal'ın bir sözü vardır; 'Dönecek varsa dönsün. Ben dönmem yolumdan.' Çekimlerimize devam ediyoruz ve çekimlerimizi engelleyecek bir güç varsa gelsin engellesin. Aile ile aramızda sorun yok" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
Son dakika: Sosyal medyadan Alevilere küfür ve hakaret eden Yakup Tilki, tutuklandı
Reel sektöre nefes aldıracak paket hazır! 10 yıl vadeli ucuz kredi
HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
Son dakika: EGM'den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aştı! Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Son dakika | Hamile eşini katleden Ozan Dum'dan akılalmaz sözler: Aldattığını düşünmüş!
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve detayları belli oldu! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Uslu'nun Neşet Ertaş filmine mahkeme tedbir koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA