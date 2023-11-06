Mustafa Varank: Adana potansiyeli yüksek bir şehir

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetimi tarafından ağırlanan Varank, AOSB'nin kent, bölge ve ülke ekonomisi için üstlendiği sorumluluklar ve önemine vurgu yaptı. Varank, "Adana potansiyeli yüksek bir şehrimiz. Sadece sanayide değil tarımıyla da potansiyeli var. Enerjide ana kavşak noktalarından bir tanesi olması hasebiyle Adana, önemli bir şehrimiz" dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise, Türkiye genelinde 350 civarında Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu, bunların içinde Adana OSB'miz ilk 6'nın içinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu yıl 50. Yılımızı kutluyoruz. 1923 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan bölgemiz şu anda 23 milyon metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Yeni genişleme alanlarımızda da çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum 50 yıl önce yer tespitini yapan dönemin valileri, müteşebbis heyetleri ve görev alan tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tarıma elverişli olmayan ve genişlemeye müsait olan alan seçtikleri için bugün rahatça büyüyebiliyoruz. Şu anda 4. Genişleme alanımızda altyapı çalışmalarımız devam ediyor."

Toplantıda daha sonra AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölgenin son 50 yıldaki gelişimi, ekonomik potansiyeli, ihracatı, genişleme alanları, tamamlanan, devam eden ve hayata geçirilecek projeler konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. Akpınar, yüzde 100 doluluk oranına sahip olan bölgede toplam istihdamın 41.489, dış ticaret hacminin 1.7 milyar dolar, toplam parsel sayısının 566, toplam alanın 2.270 hektar olduğunu, İSO ilk 500'de 16, İkinci 500'de 16 firmanın yer aldığını ifade etti.