Mustafa’yı dalgalar yuttu

Olay Kandıra ilçesi Kumcağız Sahili'nde meydana geldi. 7 kişilik üniversite öğrencisi bir grup, önceki gün saat 17.30 sıralarında tatil sezonu açılmadığı için henüz cankurtaran bulunmayan, 'Dalgalı denize girmek yasaktır' yazılı tabelanın yer aldığı plajda denize girdi. Gençler dalga olmasına rağmen yüzmeye devam edince boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören çevredekiler ve KOSKEM ekipleri müdahale edilerek 6 arkadaş denizden çıkarıldı. 22 yaşında olan Mustafa Berk ise yarım saatlik çalışmanın ardından bulundu. Kalbi duran ve su yutan genç, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışıldı. Hastaneye kaldırılan Berk hayatını kaybeti. Diğer 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gebze Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berk'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Berk için memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve arkadaşlarının yer aldığı cenaze namazının ardından Mustafa Berk, mahalle mezarlığında toprağa verildi. İHA