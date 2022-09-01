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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:15 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:23

Muş'taki Baraj, göl ve göletlere 1 milyon 459 bin yavru balık bırakıldı

Muş'ta, Tarım Bakanlığı tarafından başlatılan “Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi” kapsamında 1 milyon ve 459 bin pullu sazan balığı yavruları  kent genelindeki göl, gölet ve barajlara bırakıldı.

MURAT YILDIRIM
Muş’taki Baraj, göl ve göletlere 1 milyon 459 bin yavru balık bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Alparslan 2 barajına balık yavrusu bırakırken yaptığı açıklamada, "Balıklandırma Programı" kapsamında kent genelindeki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 459 bin yavru balık bırakıldığını söyledi.

Tarım Müdürü Gün, "Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı proje kapsamında, Elâzığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yavru Balık Üretim Tesisinden getirtilen yaklaşık 1 milyon 459 bin pullu sazan yavruları, uzman ekipler tarafındanYukarı Kaleköy Barajı, Alparslan-2 Barajı, Alparslan-1 Barajı, Korkut Sulama Göleti, Çobandağı Gölü, Yeşil Göl, Bulanık Haçlı Gölü ve Malazgirt Kaz Gölüne bırakıldığını" diye konuştu.

Böylece balık yoğunluğu önemli derecede artacak ve göllerdeki balık popülasyonunun sürdürülebilmesi ve canlı tutulması sağlanacağını ifade eden Gün, şunları kaydetti: "Bu kapsamda yapılan çalışmaların başarıya ulaşması ve göletlerimize bırakılan balıkların gelişebilmesi için balıkçılıkla uğraşanlara ve köylülerimize önemli görevler düşmektedir. İlimizde av yasağı sezonu olan 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında ve 40 santimden küçük balıklar avlanmamalı, bırakılan yavrular korunmalı ve en az 1 kez üremelerine imkan tanınmalıdır. Bakanlığımızın hem ticari hem de amatör balıkçılık tebliğinde belirlediği avlanma zamanı ve avlanabilecek balık boyu standartlarına uyulmalıdır. Balıkları sadece yasak dönemde değil, avlanmanın serbest olarak yapıldığı dönemde de korumak ve bilinçli olarak avlamak gerekmektedir. Bu bölgelerdeki vatandaşların göletlerde avcılık yapmaları ve balık tüketimlerini arttırmayı amaçladık. Doğal ortamda balıklarımızın üreyip çoğalmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Balık bereket olduğunu hatırlatan Gün, "Şu anda biz bereketi göletlerimize barajlarımıza bıraktık. İnşallah bunlar 2 yıl zarfında avlanabilir büyüklüğe gelecekler. Amacımız halkımızın ucuz yiyecek ve proteine ulaşması, gıda güvencesinin sağlanmasıdır. Balıklandırma faaliyetlerimizin, balıkçılıkla ilgilenen tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

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Muş'taki Baraj, göl ve göletlere 1 milyon 459 bin yavru balık bırakıldı
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