Müstakil ev alev alev yandı

Yangın, Öztrak Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında da yangın çıkan ve uzun süredir kullanılmayan metruk haldeki müstakil evden dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLARDAN HORTUMLU DESTEK

Yangın kısa sürede büyürken, alevler evin çatısını tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi, vatandaşların bahçe hortumuyla yaptığı destek sonrası yangın söndürüldü.

MADDE BAĞIMLILARI MESKEN EDİNDİ

Vatandaşlar, hisseli olduğu belirtilen evin uzun süredir kullanılmadığını ve madde bağımlılarının mesken edindiği belirtildi. Vatandaşlar, metruk yapının belediye tarafından yıkılmasını istedi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.