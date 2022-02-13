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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:42 Son Güncelleme: 13.2.2022 15:55

Müstakil ev alev alev yandı

Fırat KESKİNKILIÇ
Müstakil ev alev alev yandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın, itfaiye ekipleri ve bahçe hortumları ile alevlere müdahale eden vatandaşların desteğiyle söndürüldü. Yangını maddi bağımlılarının çıkardığı tahmin ediliyor.

Yangın, Öztrak Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında da yangın çıkan ve uzun süredir kullanılmayan metruk haldeki müstakil evden dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLARDAN HORTUMLU DESTEK

Yangın kısa sürede büyürken, alevler evin çatısını tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi, vatandaşların bahçe hortumuyla yaptığı destek sonrası yangın söndürüldü.

MADDE BAĞIMLILARI MESKEN EDİNDİ

Vatandaşlar, hisseli olduğu belirtilen evin uzun süredir kullanılmadığını ve madde bağımlılarının mesken edindiği belirtildi. Vatandaşlar, metruk yapının belediye tarafından yıkılmasını istedi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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Müstakil ev alev alev yandı
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