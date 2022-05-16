Muştalı trafik magandası dehşet saçtı

Kayseri'nin Talas İlçesinde kız arkadaşıyla birlikte kafeye giden Enes Avcı, önünde biranda fren yapan otomobili sağdan solladı. Bu duruma sinirlenen trafik magandası, önce Avcı'yı trafikte sıkıştırarak taciz etti, daha sonra kafenin önünde otomobilinden inerek saldırdı.
YÜZÜNE MUŞTAYLA VURDU
Trafik magandasının kendisine kız saldırdığı anı anlatan Enes Avcı; "Kız arkadaşımla kafeye gidiyorduk. Yol güzergahında tümsekte önümdeki araç aniden fren yaptı. Bende ona çarpmamak için sağından geçtim. Daha sonra beni sıkıştırmaya çalıştı. Önüme geçti zik zak yaparak elini kollunu sallar şekilde hareketler yaparak aracını sürmeye devam etti. Kafeye geldiğimizde biz aracımızı park edip yolun karşısına geçerken trafik magandası üzerime yürüdü. Daha sonra "yanımda kız arkadaşım var git" dememe rağmen gitmedi.
Bana elindeki muştayla vurmaya çalışırken ben kendimi korumak ve onu kendimden uzaklaştırmak için karnına tekme attım. Daha sora bana muştayla yumruk attı. Ben yere düşüp kafamı yere çarptım. O an kendimi kaybetmişim. Beni hastaneye kaldırmışlar. Yüzüme 5 dikiş atıldı. Sadece yanından geçtim diye bana kız arkadaşımın yanında saldırdı. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.
ANNESİ YAŞANANLARA İSYAN ETTİ
Oğlunun güpe gündüz bir trafik magandası tarafından hastanelik edildiğini belirten Enes Avcı'nın Annesi Selda Avcı ise; "Benim çocuğumun canına kast edildi. Oğlum yere sert bir şekilde düşmüş ve kendini kaybetmiş. Kafası kaldırım kenarına gelseydi beyin kanaması geçirebilirdi ilebilirdi. Ben bunun cezasız kalmasını kabul edemem. Bu trafik magandasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Burası Teksas değil. Hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmamalı. Ayrıca oğlumu küçük düşürmek için kız arkadaşının yanında saldırıyor. Saldırganını plakadan kimliği tespit edildi. En kısa sürede yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.