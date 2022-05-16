Muştalı trafik magandası dehşet saçtı

ANNESİ YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Oğlunun güpe gündüz bir trafik magandası tarafından hastanelik edildiğini belirten Enes Avcı'nın Annesi Selda Avcı ise; "Benim çocuğumun canına kast edildi. Oğlum yere sert bir şekilde düşmüş ve kendini kaybetmiş. Kafası kaldırım kenarına gelseydi beyin kanaması geçirebilirdi ilebilirdi. Ben bunun cezasız kalmasını kabul edemem. Bu trafik magandasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Burası Teksas değil. Hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmamalı. Ayrıca oğlumu küçük düşürmek için kız arkadaşının yanında saldırıyor. Saldırganını plakadan kimliği tespit edildi. En kısa sürede yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.