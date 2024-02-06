Müstehcen görüntülerle şantaj yapan çete çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde örgüt liderinin de içinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.Suç örgütü üyesi şüphelilerin; oluşturdukları yabancı uyruklu kadınlar adına sahte sosyal medya hesaplarıyla Türk vatandaşı erkeklerle görüntülü görüşme yaparak müstehcen görüntülerini kayda aldıkları, bu görüntüler üzerinden tehdit ve şantaj yaptıkları tespit edildi. Şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka kişileri de ülkeye getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yaklaşık 30 milyon lira dolandırıldıkları tespit edildi.