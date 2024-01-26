Haberler Yaşam Haberleri Müstehcenlikten gözaltına alınmıştı! Serbest kaldığı gibi yine paylaştı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 13:53 Son Güncelleme: 26.1.2024 14:05

Müstehcenlikten gözaltına alınmıştı! Serbest kaldığı gibi yine paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler sergilediği iddia edilen E.N.S Kocaeli'de gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrası serbest kalan kadın, gözaltına alınmasına neden olan fotoğrafları yeniden paylaşıp açıklamada bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Müstehcenlikten gözaltına alınmıştı! Serbest kaldığı gibi yine paylaştı

Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı'na, E.N.S isimli kadının, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler yayınladığı iddiası ile ihbarda bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Kocaeli'de oturduğu tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem başlatıldı.

O FOTOĞRAFLARI YENİDEN PAYLAŞTI

Tamamlanan işlemleri sonrası serbest kalan 21 yaşındaki E.N.S, kendisinin gözaltına alınmasına eden olduğunu belirttiği iç çamaşırlı fotoğrafları yeniden paylaştı. O fotoğrafları paylaşırken "Bu iki gönderim için evimden alındım. Bu arada polisin koluma girdiği fotoğrafın paylaşılıp haber sayfalarına isimim ve yaşadığım yer açık olarak servis edileceğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

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Müstehcenlikten gözaltına alınmıştı! Serbest kaldığı gibi yine paylaştı
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