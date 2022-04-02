Haberler Yaşam Haberleri Müşteri gibi davrandı! 5 bileziği çalıp kaçtı...
Giriş Tarihi: 2.4.2022 18:39

Müşteri gibi davrandı! 5 bileziği çalıp kaçtı...

DHA
Müşteri gibi davrandı! 5 bileziği çalıp kaçtı...

Konya'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

Olay, Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi.

Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin liradeğerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı.

Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
Edirne'deki korkunç cinayette son dakika! Katil zanlısının babası SABAH'a konuştu: Ellerimle karakola ben götürdüm
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Bakan Soylu'dan atama yönetmeliği değişimi sinyali! Karara vardık diyerek açıkladı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Müşteri gibi davrandı! 5 bileziği çalıp kaçtı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA