Haberler Yaşam Haberleri Müşteri gibi geldi telefonları alıp kaçtı! Olay anı kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 16.5.2025 10:49 Son Güncelleme: 16.5.2025 10:57

Müşteri gibi geldi telefonları alıp kaçtı! Olay anı kameralara böyle yansıdı

İstanbul Kadıköy’de sokakta telefonla ilerlerken bir vatandaşın elinden telefonunu çalıp kaçan ve Pendik’te müşteri gibi girdiği telefon mağazasında hızla alarmlarını söktüğü cep telefonlarını alıp kaçan hırsızlar yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 3 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Pendik’te işyeri çalışanın hırsızı kovaladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşteri gibi geldi telefonları alıp kaçtı! Olay anı kameralara böyle yansıdı

Kadıköy'de 23 Nisan günü yaşanan olayda Mehmet B.'nin elinden telefonunu alan kapkaççı hızla olay yerinden kaçtı. 50 bin liralık telefonunun peşinden koşan adam hırsızı yakalayamadı. 6 Mayıs günü aynı hırsızlar Pendik Kaynarca'da bir telefon mağazasına girdi. Orada müşteri gibi ürünlere bakan şüpheli bir anda telefonların alarmlarını çıkartıp hızla dükkandan çıktı. Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsız telefonları söküp kaçarken, işyeri çalışanı da peşinden koşup yakalamaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olaylar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.E.E. (20), Y.Ç.(20) ve B.A. (21) gözaltına alındı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Kocaeli Darıca ilçesinde yakalanan 3 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerle birlikte çalınan 2 telefonda ele geçirildi.

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Müşteri gibi geldi telefonları alıp kaçtı! Olay anı kameralara böyle yansıdı
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