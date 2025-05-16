Müşteri gibi geldi telefonları alıp kaçtı! Olay anı kameralara böyle yansıdı

Kadıköy'de 23 Nisan günü yaşanan olayda Mehmet B.'nin elinden telefonunu alan kapkaççı hızla olay yerinden kaçtı. 50 bin liralık telefonunun peşinden koşan adam hırsızı yakalayamadı. 6 Mayıs günü aynı hırsızlar Pendik Kaynarca'da bir telefon mağazasına girdi. Orada müşteri gibi ürünlere bakan şüpheli bir anda telefonların alarmlarını çıkartıp hızla dükkandan çıktı. Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsız telefonları söküp kaçarken, işyeri çalışanı da peşinden koşup yakalamaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olaylar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.E.E. (20), Y.Ç.(20) ve B.A. (21) gözaltına alındı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Kocaeli Darıca ilçesinde yakalanan 3 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerle birlikte çalınan 2 telefonda ele geçirildi.