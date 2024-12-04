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Giriş Tarihi: 4.12.2024 10:18 Son Güncelleme: 4.12.2024 10:43

Müşteri gibi geldiler kolyeleri alıp gittiler

İstanbul Eyüpsultan’da bir kuyumcuya müşteri gibi girdikten sonra deneme bahanesiyle kollarına taktıkları altın kolyeleri çalan iki kadın Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşteri gibi geldiler kolyeleri alıp gittiler

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde kuyumcu işleten E.K., polise başvurarak müşteri gibi gelen 2 kadının dükkanından 140 bin TL değerinde 3 altın kolye çaldığını belirterek şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olan Hanife Z.(56) ve Elif Z.(36) olduğunu belirledi. Hanife Z.'nin daha önce 8, Elif Z.'nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Kuyumcuya müşteri kılığında gelen şüphelilerin altın kolyeleri çaldıkları anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ziynet eşyalarını inceliyormuş gibi yapan şüphelilerin el çabukluğu ile görevliyi yanıltarak 140 bin TL değerindeki 3 altın kolyeyi çaldıkları anlar yer alıyor.

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Müşteri gibi geldiler kolyeleri alıp gittiler
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