Müşteri gibi girip kuyumcuyu soydular: El çabukluğu yapan hırsızlar yakalandı

Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polise arayarak işyerinde hırsızlık meydana geldiğini söyleyip yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra sözde bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğu ile altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma yaparken 10 Ekim 2024 tarihinde bu kez Eyüp Sultan, Alibeyköy mahallesinde ortaya çıkan şüpheliler aynı yöntemle mağdur E.K.'nın çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar işyeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

OLAY ANI KAMERALARA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler 61 yaşındaki Zülfiye Y. ve suç ortağı Sibel Y.(32) Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin el çabukluğu ile yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.