Müşteri gibi internete kafeye gelip bağış kumbarasını çaldı

Adana'da internet kafede SMA hastası bir çocuk için konulan bağış kumbarasını çalan Abdülkadir İ. (24) yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Abdulkadir İ., "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi, tutuklandı. Polis, hırsızın kumbaradan çaldığı 195 TL parayı işletme sahibine teslim etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay, 8 Aralık'ta Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. Müşteri gibi kafeye giren Abdulkadir İ., bir süre bilgisayarda oturduktan sonra kasadaki SMA hastası bir çocuk için konulmuş bağış kumbarasını gördü. Kasaya doğru yönelen Abdulkadir İ., etrafta kimsenin olmadığını görünce kumbarayı çaldı. Kumbarayı montunun içine gizleyen şüpheli, kafeden ayrılarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA GERİ VERİLDİ

Kasaya dönen iş yeri sahibi Süleyman Ö. (58), kumbaranın yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Başka bir 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen Abdulkadir İ., evine yapılan adreste gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Abdulkadir İ., "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi. Adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çaldığı 195 TL işletme sahibine teslime edildi.