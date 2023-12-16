Haberler Yaşam Haberleri Müşteri gibi internete kafeye gelip bağış kumbarasını çaldı
Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:49 Son Güncelleme: 16.12.2023 10:50

Müşteri gibi internete kafeye gelip bağış kumbarasını çaldı

Adana’da internet kafede SMA hastası bir çocuk için konulan bağış kumbarasını çalan Abdülkadir İ. yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı, çaldığı 195 TL işletme sahibine teslime edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Müşteri gibi internete kafeye gelip bağış kumbarasını çaldı

Adana'da internet kafede SMA hastası bir çocuk için konulan bağış kumbarasını çalan Abdülkadir İ. (24) yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Abdulkadir İ., "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi, tutuklandı. Polis, hırsızın kumbaradan çaldığı 195 TL parayı işletme sahibine teslim etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay, 8 Aralık'ta Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. Müşteri gibi kafeye giren Abdulkadir İ., bir süre bilgisayarda oturduktan sonra kasadaki SMA hastası bir çocuk için konulmuş bağış kumbarasını gördü. Kasaya doğru yönelen Abdulkadir İ., etrafta kimsenin olmadığını görünce kumbarayı çaldı. Kumbarayı montunun içine gizleyen şüpheli, kafeden ayrılarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA GERİ VERİLDİ

Kasaya dönen iş yeri sahibi Süleyman Ö. (58), kumbaranın yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Başka bir 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen Abdulkadir İ., evine yapılan adreste gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Abdulkadir İ., "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi. Adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çaldığı 195 TL işletme sahibine teslime edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi
Meteoroloji'den peş peşe İstanbul ve İzmir dahil 17 kente uyarı
Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY tarihinin en büyük uçak alımına imza attı! Airbus ile 355 adet yeni nesil uçak alımı anlaşması
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
CHP belediye başkan adayları 2024 listesi: 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları listesi
Vurun abalıya
İyi Parti’nin ödenmeyen ittifak faturası ve CHP’nin asıl zorluğu
ARKADAŞINA GÖNDER
Müşteri gibi internete kafeye gelip bağış kumbarasını çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA