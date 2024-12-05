Müşteri kılığına giren polis ölüm kuryesini yakaladı: Sahte içkiyle ölüm dağıtan şüpheliler gözaltında

İstanbul'da "Sahte İçki" zehirlenmeleri, ölümleri ve operasyonları devam ediyor. İstanbul'da son 10 günde "Sahte İçki" nedeniyle 55 kişi zehirlendi. Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar'da sahte içki satın alarak kullanan 15 kişi hayatını kaybederken, hastanelere kaldırılan 28 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 12 kişinin ise tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldukları bilgisine ulaşıldı. "Sahte İçki" nedeniyle ilk zehirlenme ve ölümler Beyoğlu, Şişli ve Ümraniye İlçeleri'nde yaşandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; ölüm ve zehirlenmelerin yaşandığı dokuz farklı ilçede düzenlediği seri operasyonlarda; hayatını kaybeden ve zehirlenmeler yaşayan kişilere sahte içki satışı yaptıkları tespit edilen 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sahte içki satışı yapan sekiz kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜŞTERİ ROLÜNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İstanbul'da üç kişinin hayatını kaybettiği sahte içkilerin satışını yapan üç kişi yakalandı. Beyoğlu İlçesi'nde siparişler alarak motosikletle sahte içki satışı yapan bir kişi "Müşteri" rolüne girerek sipariş veren sivil polisler tarafından suçüstü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte içki imalatında kullanılan 410 litre Etil-Metil Alkol, sahte içki yapımında kullanılan altı adet anason ele geçirildi.

SİPARİŞLERİ MOTOSİKLETLE DAĞITTI

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ile birlikte "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye İlçeleri'nde sahte içki kullanan dokuz kişinin zehirlenerek hastanelere kaldırılması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen operasyonda üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte içkileri satın aldıkları adreslere ve kişilere baskın yapıldı. Şişli İlçesi Bozkurt Mahallesi'nde sahte içki satışı yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Beyoğlu İlçesi'nde sipariş alarak motosikletle sahte içki satışı yapan bir kişi de "Müşteri" rolüne girerek sipariş veren sivil polisler tarafından suçüstü gözaltına alındı.

11 AYDA 300 TON SAHTE İÇKİ BULDULAR

Yapılan aramalarda sahte içki imalatında kullanılan 410 litre Etil-Metil Alkol, sahte içki yapımında kullanılan altı adet anason, üzerinde bandrol bulunmayan çok sayıda kaçak puro ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 2024 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildiği ve yakalama oranlarında yüzde 483'lük bir artış sağlandığı vurgulandı.

VALİ RAKAMLARI AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sahte içki nedeniyle zehirlenmeler ile ilgili açıklama yaptı. Vali Davut Gül, sahte içki zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Son bir ayda İstanbul'da 55 kişi sahte içkiden zehirlendi. Bu kişilerden 15'i hayatını kaybetti. 19 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor, toplamda 28 kişinin tedavisi devam ediyor. Şimdiye kadar 12 kişinin tedavisi tamamlandı." Dedi.