Müşteri numarasını paylaşmak suç

Bir vatandaş alışveriş yaptığı mağazada bulunan sorumluya cep telefonu numarasını verdi. Kendi rızası ve bilgisi dışında cep telefonu numarasının üçüncü kişilerle paylaşıldığını öne süren vatandaş şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık mağaza işletmecisine, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi.Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının isabetli olduğunu aktardığı kararında, "Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği işyerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceğini beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır. Cep telefonu numarasını kişinin rızası ve bilgisi dışında vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerini kullandı.