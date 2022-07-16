İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Harbiye Mahallesi'ndeki bir otele "Müşteri" olarak giren A.K., otelin bakır kablolarını çaldı. İncelenen ve o anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden açık kimliği tespit edilen A.K., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan hakkında yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“Müşteri” olarak girip otelin bakır kablolarını çaldı | Video