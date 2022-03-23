Müşteri seçen taksicilere "men" cezası

Fatih'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisindeki muayenesinin ardından eve gitmek için taksi bekleyen yaşlı kadının çilesi, çevredekilerin kameralarına yansımış ve yaşlı kadının şoförlere "Ne olur beni evime bırakın" diye yalvarması yürekleri sızlatmıştı. O görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcusu olduğu gerekçesiyle yaşlı kadını araçlarına dahi almayan taksi şoförlerini yakalamak için çalışma başlattı.
ÇALIŞMA İZİNLERİ DAHİ YOKMUŞ
Taksi araçlarının plakalarından yola çıkan Trafik Şube, şoförler Hasan T. Ve İzzettin D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Müşteri seçen vicdansız şoförlerin emniyetteki işlemleri sırasında çalışma izinlerinin dahi süresinin dolmuş olduğunu tespit etti.