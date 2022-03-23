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Giriş Tarihi: 23.3.2022 16:35

Müşteri seçen taksicilere "men" cezası

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Müşteri seçen taksicilere men cezası

İstanbul Fatih'te hastanedeki muayenesinin ardından eve gitmek için taksi beklemeye başlayan yaşlı kadını yalvarışlarına rağmen taksilerine almayan iki taksi şoförü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yakalandı. Çalışma izin sürelerinin de dolduğu ortaya çıkan Hasan T. Ve İzzettin D.'nin çalışma ruhsatları askıya alınırken, araçları da 3 gün süre ile trafikten men edildi.

Fatih'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisindeki muayenesinin ardından eve gitmek için taksi bekleyen yaşlı kadının çilesi, çevredekilerin kameralarına yansımış ve yaşlı kadının şoförlere "Ne olur beni evime bırakın" diye yalvarması yürekleri sızlatmıştı. O görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcusu olduğu gerekçesiyle yaşlı kadını araçlarına dahi almayan taksi şoförlerini yakalamak için çalışma başlattı.

ÇALIŞMA İZİNLERİ DAHİ YOKMUŞ

Taksi araçlarının plakalarından yola çıkan Trafik Şube, şoförler Hasan T. Ve İzzettin D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Müşteri seçen vicdansız şoförlerin emniyetteki işlemleri sırasında çalışma izinlerinin dahi süresinin dolmuş olduğunu tespit etti.

ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Verilmiş çalışma izninin süresinin bitmiş olmasına rağmen yolcu taşıyan Hasan T.'nin ve İzzettin D.ye ayrı ayrı bin 823 lira para cezası kesildi, çalışma ruhsatları askıya alındı, araçları da 3 gün süre ile trafikten men edildi.

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Müşteri seçen taksicilere "men" cezası
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