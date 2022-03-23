Müşteri seçen taksicilere "men" cezası

Fatih'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisindeki muayenesinin ardından eve gitmek için taksi bekleyen yaşlı kadının çilesi, çevredekilerin kameralarına yansımış ve yaşlı kadının şoförlere "Ne olur beni evime bırakın" diye yalvarması yürekleri sızlatmıştı. O görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcusu olduğu gerekçesiyle yaşlı kadını araçlarına dahi almayan taksi şoförlerini yakalamak için çalışma başlattı.