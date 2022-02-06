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Giriş Tarihi: 6.2.2022 10:08 Son Güncelleme: 6.2.2022 10:16

Müşteri temsilcisiyim diye arayıp banka hesabını ele geçirdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşteri temsilcisiyim diye arayıp banka hesabını ele geçirdi

İstanbul Sarıyer’de yaşayan esnaf H.A.Ö’yü banka müşteri temsilcisi gibi arayarak dolandıran 6 kişilik vurgun çetesi yakalandı. Çetenin, kendi hesaplarına havale ettiği 101 bin 800 lira bloke edilerek kurtarılırken, 23 bin 900 liranın çekildiği anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Sarıyer'de esnaflık yapan H.A.Ö'yü, (36) 31 Ocak 2022 günü bir kişi aradı. Arayan kişi kendisininin, hesabı olduğu banka şubesinde müşteri temsilcisi olduğunu söyledi. Banka bilgilerini güncelleme adı altında işlem yapacağını söyleyerek şifresine kadar banka bilgilerini aldı.

Müşteri temsilcisiyim diye arayıp banka hesabını ele geçirdi | Video

Telefonunu kapatan H.A.Ö, banka hesabına baktığında hesabındaki 125 bin 796 liranın tanımadığı bakşa bir hesaba havale edildiğini gördü. Hemen polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen bankayla bağlantıya geçti.

Polis, havale edilen 101 bin 800 liranın başka bir hesaba havale edilmesini durdurarak bloke koydurdu. Paranın 23 bin 900 lirasının ise H.Y. adlı kişinin hesabına havale edilerek ATM'den çekildiği belirlendi. Ekipler, paranın çekildiği ATM'deki kamera görüntülerinden yola çıkarak dolandırıcılık çetesinin üyelerini deşifre etti. Adreslerinin de belirlenmesiyle başlatılan operasyonda, farklı suçlardan kayıtları olan Mehmet Ö.K., Cenk M. Şevket U. A., M. F. G., Aziz D. ve Adem A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden M.F.G. serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Bloke edilerek kurtarılan para da H.A.Ö'ye teslim edildi.

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Müşteri temsilcisiyim diye arayıp banka hesabını ele geçirdi
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