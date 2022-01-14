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Giriş Tarihi: 14.1.2022 11:10

Müşteriler hesaplarındaki para azalınca fark etti! Banka müdürünün 2,5 milyon dolar vurgun iddiası

DHA
Müşteriler hesaplarındaki para azalınca fark etti! Banka müdürünün 2,5 milyon dolar vurgun iddiası

Sivas'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka şubesi müdürü B.T. (47), adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta banka müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde, müşteri hesaplarındaki paraların, bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlenince polise bildirildi.

Polis ekipleri, bankanın 5 müşterisinin hesaplarından 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Müşteriler hesaplarındaki para azalınca fark etti! Banka müdürünün 2,5 milyon dolar vurgun iddiası
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