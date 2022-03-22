Müşterisi genç kadını darp eden taksici gözaltına alındı

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Beyoğlu'nda taksicilik yapan M.Ç.(48) ile takside müşteri olarak binen F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.
Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indikten sonra taksicide peşinden inerek genç kızı darp etti.
F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksici M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Taksici, emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından müşterisini darp ettiği gerekçeyle adliyeye sevk edildi.