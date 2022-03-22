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Giriş Tarihi: 22.3.2022 16:30

Müşterisi genç kadını darp eden taksici gözaltına alındı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Müşterisi genç kadını darp eden taksici gözaltına alındı

İstanbul’da taksici terörüne bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu'nda taksi içinde çıkan tartışmada bir genç kızın takside dövüldüğü tespit edildi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Beyoğlu'nda taksicilik yapan M.Ç.(48) ile takside müşteri olarak binen F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indikten sonra taksicide peşinden inerek genç kızı darp etti.

F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksici M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Taksici, emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından müşterisini darp ettiği gerekçeyle adliyeye sevk edildi.

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Müşterisi genç kadını darp eden taksici gözaltına alındı
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