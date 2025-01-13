Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti! "Eşini kıskandırmak için çektim" dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüpheli bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz ettiği ve görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı yönündeki bilgilere istinaden konu ile ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır.
Yapılan araştırmalarda belirlenen taksi plakası üzerinden şüpheli şahsın B.N.(28) olduğu, şüphelinin takside şoför olarak çalıştığı ve 4 ay öncesinde işten ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN ÇEKMİŞ
Olay ile ilgili incelemede şüphelinin video içeriğindeki kadın şahıs ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli B.N. cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edilecek.