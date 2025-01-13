Haberler Yaşam Haberleri Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti! "Eşini kıskandırmak için çektim" dedi
Giriş Tarihi: 13.1.2025 22:00 Son Güncelleme: 13.1.2025 22:08

Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti! "Eşini kıskandırmak için çektim" dedi

İstanbul’da iddiaya göre taksisine aldıkları müşterileri bayıltıp müstehcen görüntülerini çekerek taciz ettiği öne sürülen taksici gözaltına alındı. Taksicinin görüntülerdeki kadını daha önceden tanıdığı ve o görüntüleri boşanma aşamasındaki eşini kıskandırmak için çekip gönderdiğini söylediği öğrenildi. Taksici B.N.’nin işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti! Eşini kıskandırmak için çektim dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüpheli bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz ettiği ve görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı yönündeki bilgilere istinaden konu ile ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır.

Yapılan araştırmalarda belirlenen taksi plakası üzerinden şüpheli şahsın B.N.(28) olduğu, şüphelinin takside şoför olarak çalıştığı ve 4 ay öncesinde işten ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN ÇEKMİŞ

Olay ile ilgili incelemede şüphelinin video içeriğindeki kadın şahıs ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli B.N. cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti! "Eşini kıskandırmak için çektim" dedi
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