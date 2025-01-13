Müşterisini bayıltıp taciz ettiği iddia edilmişti! "Eşini kıskandırmak için çektim" dedi

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN ÇEKMİŞ

Olay ile ilgili incelemede şüphelinin video içeriğindeki kadın şahıs ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli B.N. cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edilecek.