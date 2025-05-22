Müşterisini öldürdü, delil yetersizliğinden beraat etti

Konya'da bir eğlence merkezinde 8 Ocak 2020'de, hem hesabı ödemek istemeyen hem de kendisini omuz ve bacağından vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) öldüren işletme müdürü İsmail Demir (44), hakkında yerel mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan verilen beraat kararının Yargıtay incelemesi tamamlandı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, meşru müdafaa kapsamında verilen beraat kararıyla ilgili, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını ve yeterli görüldüğünü kaydetti. Yargıtay kararında, "yerel mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dava dosyası içeriğine göre sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüphe sanık lehine değerlendirilerek atılı suçtan beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" diyerek kararı onadı.