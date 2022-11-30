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Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:40 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:01

Müşterisini tüfekle öldüren restoran sahibi tutuklandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde tartıştığı müşterisini pompalı tüfekle karnından vurarak öldüren işletme sahibi E.K., tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Müşterisini tüfekle öldüren restoran sahibi tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde müşterisi Günay Karanfildağ'ı pompalı tüfekle öldüren restoran sahibi E.K., tutuklandı.

KARNINDAN VURULDU

Olay merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesindeki Alpu Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, işletmenin mutfağından aldığı ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı karnından vurarak yaraladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerce Pozantı Devlet Hastanesine götürülen Karanfildağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletme sahibi E.K. ile S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Müşterisini tüfekle öldüren restoran sahibi tutuklandı
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