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Giriş Tarihi: 30.1.2022 10:58 Son Güncelleme: 30.1.2022 11:02

Müşterisini yatıştırmak isterken canından öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müşterisini yatıştırmak isterken canından öldü

İstanbul Kağıthanede'de kıraathane işletmecisi Cemal Arslan (62), birisini vuracağını söyleyerek taşkınlık yapan müşterisini sakinleştirmeye çalışırken arada vuruldu canından oldu. Şüpheli Yunus T.(42) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesinde 22 Ocak 2022 tarihinde saat 21.50'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti:

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Şüpheli Yunus T, alkollü olarak geldiği kıraathanede kardeşi İsmet T. ile birisine çok sinirlendiği ve onu vuracağını söyleyerek tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan itişme sırasında araya kıraathanenin işletmecisi Cemal Arslan girdi. Şüpheliyi yatıştırmaya çalışan Cemal Arslan bu sırada vurularak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Cemal Arslan saat 04.20'de hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.


Cemal Arslan

Cinayet Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada kaçan şüphelinin izini Beyoğlu'nda buldu. Şüpheli Yunus T. olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde çok sarhoş olduğunu ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Daha önce polise 5 kez geliş kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Müşterisini yatıştırmak isterken canından öldü
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