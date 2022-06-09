Müşterisinin araçta düşürdüğü kredi kartıyla yakıt alınca gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de H.A. isimli bir kişi; kredi kartını Şişli İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde indiği bir takside düşürdü. Kartı fark eden ve alan taksi sürücüsü K.S., Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan söz konusu kredi kartının "Temassız" özelliğini kullanarak araca 600 liralık yakıt aldı. Kartın sahibi H.A. şikayetçi olunca inceleme başlatıldı. Kimlik bilgileri ve araç plakası tespit edilen taksici K.S., Şişli İlçesi'nde durduruldu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" suçundan adliyeye sevk edilen taksici K.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.