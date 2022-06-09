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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:42 Son Güncelleme: 9.6.2022 11:44

Müşterisinin araçta düşürdüğü kredi kartıyla yakıt alınca gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Müşterisinin araçta düşürdüğü kredi kartıyla yakıt alınca gözaltına alındı

İstanbul’da bir müşterisinin araca düşürdüğü kredi kartıyla araca 600 liralık yakıt alan taksici, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Şişli'de H.A. isimli bir kişi; kredi kartını Şişli İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde indiği bir takside düşürdü. Kartı fark eden ve alan taksi sürücüsü K.S., Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan söz konusu kredi kartının "Temassız" özelliğini kullanarak araca 600 liralık yakıt aldı. Kartın sahibi H.A. şikayetçi olunca inceleme başlatıldı. Kimlik bilgileri ve araç plakası tespit edilen taksici K.S., Şişli İlçesi'nde durduruldu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" suçundan adliyeye sevk edilen taksici K.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Müşterisinin araçta düşürdüğü kredi kartıyla yakıt alınca gözaltına alındı
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